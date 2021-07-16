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Adana'da dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi yaralandı

16.07.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi yaralandı

Adana'da dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi içerisindeki uçurum kenarında manzara izlediği öne sürülen Mesut Göngen, dengesini kaybederek aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen CANKUR ekipleri mahsur kalan Mesut Göngen'i vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan Göngen, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi yaralandı

Adana'da dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi yaralandı

Adana'da dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi yaralandı

Adana'da dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi yaralandı

Adana'da dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi yaralandı

Adana'da dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi yaralandı
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