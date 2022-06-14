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Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

14.06.2022 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da etki olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Kent merkezinde gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı mahallelerdeki evlerde ve iş yerlerinde sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

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