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Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

23.06.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğu arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk, Akkapı Mahallesi yakınındaki sulama kanalına düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

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