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Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

21.06.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, 2 dağ keçisi boynuzu buldu.

Ev sahibi şüpheliye, 500 bin lira tazminat cezası ile 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen boynuzlar ise müdürlüğe götürüldü.

Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

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