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Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

08.07.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bayram yoğunluğu yaşanan kara yollarını havadan denetledi.

Ekipler, Afyonkarahisar-Antalya, Çay-Dinar kara yolunda helikopterle yaptığı denetimle kuralları ihlal eden araçları tespit etti.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar kontrol edilirken 19 araca 7 bin 501 lira ceza kesildi, 10 araç trafikten men edildi.

Sürücülere emniyet kemeri, hız ve hatalı sollama gibi konularla ilgili broşürler dağıtıldı.

Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan vekili Albay Hamit Gülten, Trafik Şube Müdürü Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Bayram boyunca İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 trafik timi ve 62 personelle denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar jandarma

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