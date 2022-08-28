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  4. Ağlayanlar bile var! Kansere yakalanmıştı, yıldız futbolcunun son paylaşımı...

Ağlayanlar bile var! Kansere yakalanmıştı, yıldız futbolcunun son paylaşımı...

28.08.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Hollanda ekiplerinden Ajax'tan 31 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Borrussia Dortmund'un yolunu tutan Sebastien Haller için gerçekleştirilen sağlık kontrolünde 28 yaşındaki oyuncuda tümör tespit edilmiş ve gerçekleştirilen kontroller sonrası tümörün kötü huylu olduğu anlaşılmıştı. Haller sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. İşte o paylaşım...

Sebastien Haller

Sebastien Haller

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Futbol kariyerine 2005 yılında Fransa'da başlayan ve sonrasında Utrecht, E. Frankfurt, Westham gibi dev kulüplerden top koşturduktan sonra Hollanda ekibi Ajax'a transfer olan ve bu sezon 31 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'tan Almanya 1. Futbol Ligi ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastien Haller için gerçekleştirilen sağlık kontrolünde testis tümorü tespit edilmişti.

KARİYERİNE ARA VERDİ!

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Alınan bu haber sonrası gerçekleştirilen kontrollerin ardından tümörün kötü huylu çıkmasıyla, 28 yaşındaki Haller kariyerine ara vererek tedavi altına alınmıştı.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son halini paylaşırken, sevenlerini oldukça üzdü.

İŞTE HALLER'İN YAPTIĞI O PAYLAŞIM...

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SEBASTIEN HALLER FOTOĞRAFLARI

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