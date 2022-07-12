Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Ahmet Taştan idaresindeki 34 EGS 889 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Doğubayazıt Suluçem Kavşağı mevkisinde Erkan İlgin yönetimindeki 04 D 2253 plakalı tezek yüklü kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin de arasında olduğu 10 kişi ambulanslarla Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan C.T. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Ağrı'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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