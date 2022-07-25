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Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

25.07.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

MARDİN (AA) - Ahbap gönüllüleri, Mardin'de "Kirletme temizle" etkinliği kapsamında Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği yaptı.

Artuklu ilçesi Oğuz Mahallesi'ndeki etkinlikte Ahbap gönüllüleri, evsel atık ve plastik çöpleri topladı.

Ahbap Mardin Başkanı Gülay Dabakoğlu, AA muhabirine, çevre temizliğiyle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinliğe halkın da destek verdiğini belirten Dabakoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların bizi görüp yardımcı olmaya çalışması amacımıza giden yollardan birine ulaştığımızı göstermektedir. Mardin'in gözde mekanlarından birindeyiz. Dara harabelerine her yıl akın akın turist geliyor. Ahbap ekibi olarak sürekli çevrenin bilincindeyiz ve etkinliklerimiz devam edecektir."

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

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