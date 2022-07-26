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Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

26.07.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

BİTLİS (AA)- Bitlis'in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 83 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Ahlat Abdurrahman Gazi Türbesi önünde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yaptığı konuşmada, programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere başarı dileyen Elmastaş, "Çok önemli bir mekandayız. Abdurrahman Gazi Türbesi'ndeyiz. Kubbet-ül İslam Ahlat'tayız. 2 yıllık emeğin sonucunda 83 genç hafızlık belgesi alacak. Hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise öğrencilerin hafızlık eğitiminde özellikle Ahlat ilçesini tercih ettiklerini belirterek, "Burayı talep eden hafızlara sesleniyoruz. Size uygun mekanlara tüm gücümüzle kuvvet vereceğiz. İnşallah onların hayat bulmasını da sağlayacağız. Muazzam işler başarılıyor. Tüm Diyanet İşleri teşkilatını ve emek veren herkesi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık da hafızlık merasim törenine katılanlara teşekkür ederek, eğitimlerle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından mezun olan hafızlara belge takdiminin yapıldığı törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, ilçe müftüleri ve hafızların aileleri katıldı.

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

Ahlat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenlendi

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