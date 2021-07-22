Ahmed Musa kimdir, kaç yaşında? Süper Lig'e transfer olan Ahmed Musa nereli, hangi takımlarda oynadı?

Futbolcu Ahmed Musa, Süper Lig'e transfer oluyor. İddiaya göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ahmed Musa ile anlaşma sağladı. Vatandaşlar başarılı futbolcu ile ilgili basına yansıyan haber sonrası ayrıntıları merak ediyor. Peki Ahmed Musa kimdir, hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Musa kimdir?
İddiaya göre, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ahmed Musa ile anlaşma sağladı. Haber sonrası "Ahmed Musa kimdir?" sorusu araştırılmaya başlandı.
14 Ekim 1992 doğumlu olan ve 28 yaşında olan Ahmed Musa Jos, Nijerya'da dünyaya gelmiştir.
Başarılı futbolcu daha önce Aminchi Football Academy, JUTH FC, Kano Pillars FC , VVV-Venlo, CSKA Moskova, Leicester City, CSKA Moskova, En-Nasr takımlarında oynamıştır.
Milli takım kariyerinde ise 2011 senesinde Nijerya U-20 ve Nijerya Nijerya U-23 takımlarında
2010'da ise Nijerya takımında yer almıştır.
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