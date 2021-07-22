Ahmed Musa kimdir, kaç yaşında? Süper Lig'e transfer olan Ahmed Musa nereli, hangi takımlarda oynadı?

Futbolcu Ahmed Musa, Süper Lig'e transfer oluyor. İddiaya göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ahmed Musa ile anlaşma sağladı. Vatandaşlar başarılı futbolcu ile ilgili basına yansıyan haber sonrası ayrıntıları merak ediyor. Peki Ahmed Musa kimdir, hangi takımlarda oynadı?