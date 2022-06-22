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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti:

22.06.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bundan sonraki süreçte daha çok engelli aileleriyle engelli kardeşlerimizi bir bütün halinde düşünüp, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bundan sonraki süreçte daha çok engelli aileleriyle engelli kardeşlerimizi bir bütün halinde düşünüp, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Yanık, Etimesgut Belediyesi Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Eğitim atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Yanık, ardından engelli öğrencilerin yıl sonu için hazırladığı tiyatro ve koro gösterisini izledi.

Yanık, merkezde engelli bireyler için seramik yapımı, kodlama, müzik gibi farklı çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, çocukların burada olmaktan duyduğu mutluluğun yüzlerine de yansıdığına söyledi.

Sosyal hizmetler ve yapılan tüm çalışmalarda, insanı bir bütün olarak görme, insana değer verme anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Yanık, Bakanlığın hizmet verdiği Engelsiz Yaşam Merkezlerinin tamamında engelli bireylerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çalışmaları aralıksız devam ettirdiklerini vurguladı.

- "Engelli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarımız sürecek"

Bakan Yanık, fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda her engelli grubunun kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Aynı zamanda engelli bireylerimizin ailelerinin de sosyal ihtiyaçları var. Bundan sonraki süreçte daha çok engelli aileleriyle engelli kardeşlerimizi bir bütün halinde düşünüp, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu merkez ve benzeri birçok çalışmanın iş birliğiyle hayata geçirilmeye devam edeceğinin altını çizen Yanık, engellilerin eğitim, erişilebilirlik, sosyalleşme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya dönük hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

- "Onlar hepimizin gözetmesi, sahip çıkması, desteklemesi gereken çocuklarımız"

Bakan Yanık, engelli çocuklar için çalışmaların iş birliği içinde, el ele, gönül gönüle sürdürülmesinin önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim medeniyetimiz, çocuğun insanlığın ortak emaneti olduğuna inanır. Engelli çocuklarımız söz konusu olduğunda, bu emanet ikiye katlanır. Onlar, hepimizin emanetidir. Hepimizin gözetmesi, sahip çıkması, desteklemesi gereken çocuklarımızdır. Bu ve buna benzer çalışmalar, ailelerin ihtimamı, çocuklarını bir birey olarak yetiştirme çabası, bizim devlet olarak onlara hizmet sunma sorumluluğumuzu yerine getirmemizi sağlar. Aksi halde siz ne üretirseniz üretin eğer muhatapta bir karşılığı yoksa muhatapta bir hareket oluşturmuyorsa o hizmet akim kalmaya mahkumdur."

Merkezde, çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Yanık, emeği geçen herkese ve ailelere teşekkürlerini iletti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de 2018'de hizmete açılan merkezde engelliler ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşamlarına katkı sağlamak amaçlı çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Bakan Yanık'ın Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretine Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş da eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti:

- "Bundan sonraki süreçte daha çok engelli aileleriyle engelli kardeşlerimizi bir bütün halinde düşünüp, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti

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