YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

18.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da katıldı

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin hayatını kaybeden annesi Ayşe Canikli, memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde defnedildi.

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Ayşe Canikli'nin cenazesi, Alucra'ya getirildi.

Canikli, Alucra Merkez Ulu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ayşe Canikli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

-Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cenaze içişleri bakanı süleyman soylu

Giresun Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:32
Öğle
12:35
İkindi
16:23
Akşam
19:29
Yatsı
20:58
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.