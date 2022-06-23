AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Elazığ'da konuştu:

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bugüne kadar yaptıklarımızı, bundan sonra sorunları çözeceğimizin de en büyük işaret fişeği olarak görüyorum. Bu 20 yılda iddia ediyorum, geçmişte ne kadar hükümet varsa hangisiyle kıyaslarsanız kıyaslayın Allah'a hamdolsun hepsinden birkaç misli iş yapmışızdır ve hepsinden daha başarılıyız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Özhaseki, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı"na katıldı.

Elazığ'ın yanı sıra Aksaray, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Muş, Sivas, Tokat ve Yozgat Belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Özhaseki, belediyeciliğin bir okulu olmadığını belirterek, bu nedenle AK Parti olarak ilk seçimlerden itibaren belli aralıklarla eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Mevzuat eğitimleri verdiklerini, belediye başkanlarının tecrübelerini paylaştığını ifade eden Özhaseki, amaçlarının hizmet olduğunu belirtti.

"Onun için gece gündüz demeden belediye başkanları arkadaşlarımızla nasıl hizmet ederiz, insanların duasını nasıl alırız, şehirlerimizi ileriye geleceğe nasıl taşırız kaygısı içinde bunları yapıyoruz." diyen Özhaseki, AK Parti olarak hem genel hem yerelde hizmet siyasetini öncelediklerini aktardı.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkede o kadar çok eser bıraktık ki; çok şükür devrim niteliğinde işler yaptık. Bununla her zaman övünüyor, başımızı da dik tutuyoruz. Sorunlarımız var mı elbette var. Dünyada ne zaman sorun bitti, bu ülkede ne zaman sorunlar sıfırlandı ki? İnsanlar yaşadığı sürece sorunlar olacak. Ancak bu sorunları çözme idaresi var mı? Bunu çözecek iyi niyetli bir kadro var mı? En önemlisi bu. Çok şükür o da AK Parti'de var. Bugüne kadar yaptıklarımızı, bundan sonra sorunları çözeceğimizin de en büyük işaret fişeği olarak görüyorum. Bu 20 yılda iddia ediyorum geçmişte ne kadar hükümet varsa hangisiyle kıyaslarsanız kıyaslayın Allah'a hamdolsun hepsinden birkaç misli iş yapmışızdır ve hepsinden daha başarılıyız. Geçmiştekileri küçümsemek için mi söylüyorum, öyle bir niyetim yok. Ama o kadar çok çalıştık ki; geçmişte hizmet edenler ki Allah hepsinden razı olsun, bizim yaptıklarımız ölçüt kabul etmez. Misli misli fazladır."

Ülkeye kazandırılan yatırımlara değinen Özhaseki, özellikle sağlık sektöründe Kovid-19 ile mücadele sürecinde ülkenin başarılı bir süreç yürüttüğünü kaydetti.

"Şu an bile sağlık hizmetleri açısından geçmişle kıyaslanmayacak kadar güzel hizmetler yapılıyor. 17 şehir hastanesi yapıldı ki; inşaat halinde yenileri yapılıyor. İnsanların rahat bir şekilde sağlık hizmeti alması elbette takdire şayan. Çok şükür sağlık hizmetlerinde müthiş bir başarı yakalandı." ifadelerini kullanan Özhaseki, enerji ve savunma sanayisinde yapılan çalışmalara değindi.

Özhaseki, savunma sanayisinde şu an 750'den fazla proje bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin artık yurt dışına İHA ve SİHA sattığına işaret eden Özhaseki, "Güneydoğu'da PKK'ya karşı yaptığımız başarılı operasyonlarda kendi silah gücümüzü kullanmamız bizi elbette başarıya doğru götürüyor. Yüzde 80 oranında neredeyse savunma sanayisinde yerlileşme olmuştur." diye konuştu.

Özhaseki bu hizmetleri tüm engellemelere karşı yaptıklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu süreçleri başarıyla geride bıraktığını, geriye gitmediğini aktardı.

- "Türkiye'de en güzel eserler bizim belediyecilik dönemimizde olmuştur"

Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:

"Gezi olaylarında 4 ağacı bahane ettiler, birkaç ay geçti Yalova'da CHP'li belediye 200 yaşındaki çınarların onlarcasını kesti, kimsenin sesi çıkmadı. Şimdi İstanbul Belediyesi durmadan ağaç kesiyor, bir iki gazete köşesinde haber oluyor. 100 yıllık, 200 yıllık çınarlar kesiliyor, kimsenin sesi çıkmıyor. O ağacı bahane edenlerin amacı başkaydı. 17-25 Aralık hukuk darbesi, o da olmadı çukur eylemleriyle Türkiye'yi bölme hareketi...'Özyönetim ilan ettik.' gibi haltlarla çukur eylemlerini başlatmışlardı. O da olmadı. Hepimizin bildiği 15 Temmuz gecesi. Bütün bu belaların biri, ikisi Avrupa'da en güçlü gördüğünüz devletin başına gelse net söylüyorum, o devletlerin düzeni bozulur ve çökerler. Allah'a hamdolsun bunların hepsinin üstesinden geldik."

Belediyecilik hizmetleriyle şehirlerin alt ve üst yapılarının yenilendiğini, insanların rahat edebilecekleri sosyal mekanların ortaya çıktığını dile getiren Özhaseki, bu çalışmalarla her seçimde birinci parti seçildiklerini belirtti.

Özhaseki, "Türkiye'de en güzel eserler bizim belediyecilik dönemimizde olmuştur. Son seçimlerde bizlerde biraz burukluk oluşturan bazı büyükşehirlerin kaybedilmesi söz konusu olmuşsa da bugün ülkemizde 1390 belediye var, bunların 805'i AK Parti'de, 230'u Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Çok şükür hizmet ediyoruz. Neden insanlar bizlere teveccüh ediyorlar? Çok net, onlar gibi düşünüyoruz, onlar gibi yaşıyoruz, onların değerlerini temsil ediyoruz. Bu çok önemli. Çalışıyoruz, gece gündüz demeden gayret ediyoruz, hizmet üretiyoruz. Algı, yalan peşinde değiliz. O yüzden hizmet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

3 temel anlayışları olduğunu dile getiren Özhaseki, bunlardan birinin insanlığa hizmet, ikincisinin şefkat, üçüncüsünün de tevazu olduğunu aktardı.

Özhaseki, ülkeye hizmet etmekten gurur duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle "gönül belediyeciliği" için müthiş bir gayret gösterdiklerini kaydetti.

- "Hizmet yapmayan, ajanslara para ödeyerek reklamlarını yapan CHP'li belediyeler ortaya çıktı"

Bazı belediyelere yönelik eleştirilerini dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Son dönemde yeni bir belediyecilik anlayışı çıktı. Bu dönemde hizmet yapmayan ve ajanslara para ödeyerek kendi reklamlarını yapan bir takım CHP'li belediyeler ortaya çıktı. Bu sözlerin altı boş değil. Kendi belediyelerin idare etmekten aciz, kendi belediyesinde halkı mutlu etmeyi düşünmeyen, cumhurbaşkanlığına gözünü diken adamların ajanslara milyonlarca lira verdikleri döneme girdik. İstanbul Belediyesi 845 milyon lira sadece ajanslara para veriyor. İstanbul'a deprem gelecek diyorlar. Ne kadar para ayırmışlar 495 milyon lira. Sosyal tesisler için 12 milyon lira. Yazık, böyle bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıyayız. Elbette onları gönderecek ve yerine yenilerin getirecek vatandaştır. Kararlara da saygı duyarız. Biz de gayret edip, doğruları söylemek zorundayız. Seçim öncesi, 'Hiçbir emekçiyi işinden etmeyeceğiz, hiçbir işçi arkadaşımızı ekmeksiz bırakmayacağız.' dediler, 25 bin kişiyi işten attılar. AK Parti'li diye attılar. Günah değil mi biz de belediyecilik yaptık. Günlerce insanlar belediyenin önünde aç bekledi, yine yüzlerine bakmadılar. Belki orada çok elaman vardı, personel çok kalabalıktı, o yüzden attılar. Öyle bir mazeret olabilir mi? 45 bin kişiyi İstanbul'da işe aldılar. Nasıl aldılar? Bağırıyorlar 'ehliyet', 'liyakat'. Öyle mi aldılar, yok. Yüzde 35 kontenjan CHP'den, İYİ Parti'ye yüzde 15, bir de terörün partisi, oraya da kontenjan verecek tabii. İstanbul, Ankara ve büyükşehirlerde trilyonlarca borca girdiler. Cumhurbaşkanımızdan itibaren İstanbul'da 25 yıl boyunca AK Parti'den sonra borçlanmamız 28 milyar, onların geçen senin başından borçlandıkları miktar 52 milyar lirayı geçti.

Özhaseki, belediyecilikte başarılı olmanın şartlarının iyi niyet, çalışmak ve tevazu göstermek olduğunu aktardı.

Çalışıyor gibi görünmek değil çalıştığını göstermek gerektiğini dile getiren Özhaseki, "Kar yağarken dağlarda kayak yapmak, her tarafı sıkıntı götürürken balıkçıda keyif yapmak değil, çalışıyormuş gibi numara yapmak değil sadece ve sadece çalışmak, çalıştığını göstermek gerekir. Belediye başkanı arkadaşlarımızda bunlar var. Yıllardır Elazığlı hemşehrilerimizin çözüm beklediği ne kadar önemli sorun varsa başkanımız ciddiyetle işin üzerine gitmiş. Kent meydanı başta olmak üzere birçok proje de yakında inşallah çıkacak. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.