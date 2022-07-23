AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen "Yüz Yüze 100 Gün Projesi"ni Güngören'de başlattı:

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, büyük bir başarıyla seçimden çıkacaklarını umut ettiklerini belirterek, "Bunun göstergesi zaten herkesin tatil yaptığı bir mevsimde AK Parti'nin sokaklarda olmasıdır." dedi.

Şen, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün Projesi" kapsamında, 2008'de Güngören'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanların aileleriyle Haznedar 15 Temmuz Parkı'nda bir kafede düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Burada konuşan Şen, terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere şifa, ailelerine de sabır ve metanet diledi.

Şen, kendisinden 2 yaş küçük kardeşinin de askerliğini yaptığı sırada terör örgütü PKK saldırısına uğradığını, gazi olmasına rağmen o dönemin yöneticilerinin gazilik vermediğini anlattı.

Gaziliğin ve şehitliğin ne olduğunu bildiğini dile getiren Şen, "Sizi anlamaya çalışıyorum. Yeterince anlamadığımızı düşünüyorsanız da haklısınız. Bir şehidin, bir gazinin sözü ne olursa olsun dinlemeye değerdir, ister fırça atsın, ister azarlasın, isterse de bağırsın, çağırsın. O ödenecek en büyük bedeli ödemiş birisidir." diye konuştu.

Daha sonra şehit ailelerine tek tek söz veren Şen, onların sorunlarını ve şikayetlerini dinledi.

- "3 ayda İstanbul'u sokak sokak gezeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, daha sonra Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

Şen, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yüz Yüze 100 Gün Projesi" kapsamında 3 ayı aşkın bir süre İstanbul'u sokak sokak, mahalle mahalle gezeceklerini, vatandaşların bütün taleplerini ve şikayetlerini dinleyeceklerini söyledi.

Bugün Güngören'de başlattıkları programı, 2023 seçimlerine kadar devam ettireceklerini dile getiren Şen, "Umudumuz, beklentimiz, çalışmalarımızın neticesinde Cenabıhakk'ın lütfuyla halkımızın, milletimizin, Türk milletinin yeniden bizi tercih edeceği yönünde." ifadelerini kullandı.

Şen, 2023 seçimlerinde AK Parti ve MHP olarak, katılmak isteyen başka partiler de dahil kapılarının bütün vatanseverlere açık olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ali menfaatlerine, Türkiye'nin büyük projelerine evet diyenlere, Türkiye'yi yurt dışında ve yurt içinde bir yerlere şikayet etmeyenlere her zaman açıktır. Türkiye'yi tam bağımsız Türkiye yapmak isteyen herkese açıktır. Bizim kapılarımız 'Yeniden büyük Türkiye', 'Yeniden tam bağımsız Türkiye', 'Daha adil bir dünya mümkündür ve biz bunu yapabiliriz' diyen bütün herkese açıktır." diye konuştu.

Bu şekilde 2023 vizyonlarını ortaya koyduklarını ve seçime adım adım yaklaştıklarını ifade eden Şen, şunları söyledi:

"Büyük bir başarıyla seçimden çıkacağımızı umut ediyoruz. Bunun göstergesi zaten herkesin tatil yaptığı bir mevsimde AK Parti'nin sokaklarda olmasıdır. Böyle bir mevsimde herkesin tatilde olduğu, sıcaktan bir yere çekilmiş olduğu bir yerde AK Parti'nin sokaklarda, caddelerde, dükkanlarda olması, evleri ziyaret etmesi, insanları tek tek görmesi, konuşması, hal ve hatırlarını sorması bunun zaten açık bir delilidir. Bunun da karşılığını milletimiz inşallah bize yeniden Cumhur İttifakı'nın iktidarı olarak verecektir."

Mustafa Şen daha sonra, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlara gül dağıttı.

Programa, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya ile il başkan yardımcıları katıldı.