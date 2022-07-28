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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

28.07.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da bal hasadı yaptı.

Baba ocağı Refahiye ilçesi Kayı köyünde bulunan Yıldırım, ilçenin Aslan Yusuf köyünde arıcılık yapan Cemil Ekinci'nin işletmesini ziyaret etti.

Yıldırım, burada arıcı elbisesi giydikten sonra kovanın kapağını Ekinci ile açıp bal çerçevesini çıkartarak hasat gerçekleştirdi.

Ekinci'nin işletmesinin ilk bal hasadını yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Maşallah, balda hiç katkı maddesi, tatlandırıcı yok, tamamen Refahiye yaylalarının birbirinden güzel florası ve çiçekleriyle yapılmış bir bal görüyoruz. Bu bal tam bir şifa kaynağı. Rabb'im emeklerinizi boşa vermesin. Allah bereket versin." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

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