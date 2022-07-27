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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

27.07.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu.

Bursa'da Sümbüllü Bahçe Konağı'nda toplantı yapan Kılıç ve DEİK heyeti, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki iş birliklerini ve ticaret hacmini görüştü.

TBMM'de Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüttüğünü belirten Kılıç, iş insanlarının bölgeye yaptıkları yatırımları önemsediklerini söyledi.

Kılıç, 2018 yılından bu yana iki ülke arasında hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin arttığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin vatandaşlarının oradaki yatırımlarının daha artmasını istiyoruz. Çünkü o bölgede bizlerle beraber yüzyıllardır aynı dili, duyguları, aynı dini yaşayan insanlar var, soydaşlarımız, akrabalarımız var, onlar bizim için son derece önemli. Her geçen gün orada Türkçe konuşan insan sayısı çok yükseliyor. Türkiye'nin prestiji bu noktada her geçen gün o bölgelerde artıyor. Bizler de bu noktada iş insanlarımızla mümkün mertebe bir araya gelerek, ikili ekonomik iş birliği sürecinde daha da üst verilere sahip olma noktasında bir gayret gösterme niyetindeyiz."

DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara da Bursa'nın hem sanayi hem de ticaretiyle ön plana çıktığını ve şehirde Kuzey Makedonya'dan gelen çok sayıda insanın yaşadığını ifade etti.

Kara, iki ülkenin ticaret hacminin istenilen seviyelere çıkması için görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

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Kuzey Makedonya deik

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