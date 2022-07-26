AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Nuriye Aşık, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.
Aşık'ın Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi, Merkez'e bağlı Kuşaçması Köyü Mezarlığı'na getirildi.
Cenazeye katılan Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, kurum müdürleri ve vatandaşlar, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir ile aile yakınlarına başsağlığı diledi.
Nuriye Aşık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
AK Parti'li Ayşe Keşir'in vefat eden teyzesi Düzce'de toprağa verildi
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