İlçe merkezinde pek çok bölgede çatılar uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi, elektrik kabloları koptu, park halindeki araçlarda hasar oluştu ve su baskınları yaşandı.

Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

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