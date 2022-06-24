MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde pek çok bölgede çatılar uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi, elektrik kabloları koptu, park halindeki araçlarda hasar oluştu ve su baskınları yaşandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin ekipleri, yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.
Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırkağaç, Gördes, Saruhanlı ve Gölmarmara ekipleri de çalışmalara destek amacıyla ilçeye sevk edildi.
Yollara savrulan ve trafiği engelleyen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.
Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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