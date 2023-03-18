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  4. Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'dan 35 metreden mükemmel gol! Kaleci bile ne olduğunu anlamadı

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'dan 35 metreden mükemmel gol! Kaleci bile ne olduğunu anlamadı

18.03.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımında adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıldız oyuncu ligin 21. haftasında oynanan Abha mücadelesinde 78. dakikada attığı harika golle izleyenleri kendine hayran bıraktı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 21'nci hafta mücadelesinde Al Nassr deplasmanda Abha ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Ronaldo'lu Al Nassr, 26'ncı dakikada rakibi karşısında 1-0 geriye düşerken mücadeleye ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız karşılaşmanın 78'nci dakikasında sessizliğini bozdu ve inanılmaz bir gole imza attı.

77'nci dakikada kaleye yaklaşık 35 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta muazzam bir gole imza attı. Golün ardından büyük sevinç yaşayan Al Nassr tribünleri, Ronaldo'ya büyük sevgi gösterdi.

Daha sonra 86. dakikada sahneye bu kez Talisca çıkarken, kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başararak takımına 3 puanı getiren golü attı.

İŞTE O ANLAR...

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