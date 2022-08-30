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Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ile konser düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda bir araya gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk, İskele Caddeleri ile Kızılkule'den Alanya Belediyesi binasına kadar yürüdü. Burada sona eren yürüyüşün ardından Alanya Belediyesi havai fişek gösterisi sundu.

Yürüyüşe, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından konser alanında konuşan Başkan Yücel, Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren Büyük Taarruz'un 100. yıldönümünü milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ardından Emir Can İğrek sevilen parçalarını seslendirdi.

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Alanya Emir Can İğrek konser

Antalya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

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