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Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

25.09.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali, şehir turuyla tamamlandı.

Alanya Belediyesi, Alanya Tanıtım Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Turuncu Medya ve Alanya Doğa Sporları Kulübü'nün katkılarıyla organize edilen festivalin son gününde gerçekleştirilen turda, yaklaşık 400 kişi pedal çevirdi.

Kestel Mahallesi'ndeki kamp alanından başlayan ve Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezler, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile beraberindekilerin eşlik ettiği turda, bisiklet tutkunları Kızılkule Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Festival, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi

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Anahtar Kelimeler:
Alanya bisiklet festival

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