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Almanya'da gündem Ozan Kabak! Hoffenheim formasıyla 2 gol 1 asist...

20.08.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Birçok dev kulüpte forma giymesinin ardından kariyerine Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Hoffenheim'da sürdüren milli futbolcu Ozan Kabak, yeni takımındaki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hoffenheim kariyerine golle başlayan 22 yaşındaki oyuncu son oynanan Leverkusen maçını da boş geçmezken Almanya'da gündem oldu. İşte detaylar...

Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
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Galatasaray altyapısından yetişerek 2019 yılında 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a transfer olan ve buradan Schalke, Liverpool, Norwich gibi dev kulüplerde top koşturan milli futbolcumuz Ozan Kabak kariyerini Almanya'nın köklü kulüplerinden Hoffenheim'da sürdürüyor.

GOLLE BAŞLADI!

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22 yaşındaki başarılı savunmacı Hoffenheim'daki başarılı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekerken Almanya Kupası 1. Tur maçında Rödinghausen'e karşı Hoffenheim formasıyla ilk golünü kaydetmiş, Bundesliga'da Bochum'u 3-2 mağlup ettikleri maçta da fileleri havalandırmayı başarmıştı.

MÜTHİŞ ASİST

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Ligin üçüncü hafta karşılaşmasında ise Leverkusen ile deplasmanda karşılaşan Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, bu kez de mücadelenin 35. dakikasında A. Kramaric'in kaydettiği golün asistini yapmayı başardı ve bu performansıyla Almanya'da gündem oldu.

BALE BENZETMESİ

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Orta sahada rakibinden çaldığı topla sağ kanattan müthiş bir dripling yapan Kabak, ceza sahasına girmeden yaptığı ortada topu Kramaric ile buluşturdu ve takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golün asistini kaydetti. Ozan'ın bu asisti sosyal medyada gündem olurken, başarılı oyuncu için Gareth Bale benzetmesi yapıldı. Yaptığı bu asistle milli futbolcu yeni takımında çıktığı 4 maçta 2 gol ve 1 asiste ulaştı.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır)

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OZAN KABAK FOTOĞRAFLARI

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Bundesliga Ozan Kabak son dakika
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