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Almanya Japonya maçı öncesi çok konuşulacak protesto!

23.11.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Bu yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na protestolar damga vurmuş durumda. Birçok milli takım karşılaşmalar öncesi FIFA ve Katar'ın yasaklarını protesto ederken, buna bir yenisi de Almanya Japonya maçında eklendi. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası'nda heyecan E Grubu'nda karşılaşan Almanya Japonya karşılaşması ile sürdü. Bu sene birçok protestoya sahne olan Dünya Kupası'nda bunlara bir yenisi daha eklendi.

İŞTE MAÇTAN KARELER

Alman Milli Takımı milli marşlar ve düzenlenen seremoninin ardından takım fotoğrafı çektirirken çok konuşulan bir harekete imza attı.

Takım halinde kameralar karşısında geçen Alman oyuncular elleriyle ağızlarını kapatarak poz verdi. Alman Milli Takımı’nın bu hareketle amacı turnuvanın başından beri tartışılan ‘One Love’ kol bandı ile ilgili FIFA’yı protesto etmekti.

Almanya'da futbolcular bu kararı ağızlarını kapatarak tepki gösterdi.

OneLove kaptanlık bandının yasaklanmasının ardından bazı futbolcular, gökkuşağı rengindeki kramponlarıyla sahadaki yerini aldı.

Ayrıca kaleci Manuel Neuer, FIFA'nın kaptanlık bandını protesto etmek için kol bandını formanın altına taktı.

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Almanya dünya kupası Oğulcan Engin

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