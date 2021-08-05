SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Altay
  4. Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

05.08.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero Serge Arnaud Aka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Mısır'ın Al Gouna takımında forma giyen ön libero Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, serbest statüdeki 26 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu İzmir'e getirerek 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Serge Arnaud Aka'yı Galatasaray ve Beşiktaş'ın da takip etti iddia edilmişti. Son dönemde gösterdiği başarılı performansla Fildişi Sahili Milli Takımı'na da seçilen Aka, geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta forma giyerken bu maçlarda 2052 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti.

Transferde hızlı bir dönem geçiren Altay, Aka ile birlikte 6. transferini açıklamış oldu. Siyah-beyazlılar daha önce Thaciano, Eric Bjönkander, Karamoko Bamba, Ceyhun Gülselam ve Martin Rodriguez'i kadrosuna katmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük

LIONEL CAROLE

LIONEL CAROLE
Strasbourg -> Kayserispor Bonservis: Bedelsiz

MEHMET TOPAL

MEHMET TOPAL
Başakşehir -> Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Altay

En Çok Okunan Haberler

Milas'tan iyi haber! İşte yangınlarda son durum

Milas'tan iyi haber! İşte yangınlarda son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi!

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi!

Tarihi transfer! Anlaşma sağlandı

Tarihi transfer! Anlaşma sağlandı

Fatih Terim'den kritik açıklamalar

Fatih Terim'den kritik açıklamalar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.