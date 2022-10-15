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Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin cenazesi defnedildi.

Aziz Köse'nin (33) cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Bayıryüzü köyündeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Köse'nin cenazesi, Bayıryüzü Köyü Camisi'ne götürüldü.

Maden işçisinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madenci arkadaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde amca Necati Köse, yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Aziz Köse'nin cenazesi, namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Köse'nin amcası Necati Köse, AA muhabirine, 3 sene önce kurayla işe giren yeğeninin bir yıl önce düğün yaptığını, 15 gün önce de baba olduğunu söyledi.

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

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