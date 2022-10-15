Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Köse'nin amcası Necati Köse, AA muhabirine, 3 sene önce kurayla işe giren yeğeninin bir yıl önce düğün yaptığını, 15 gün önce de baba olduğunu söyledi.

- Cenaze törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı

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