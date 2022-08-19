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Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

19.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Osman Çakmak: ''Erzurum'da enerji ve oksijen depoluyoruz''

Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, Erzurum'da güç depoluyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bir süre önce kampa giren milliler, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde günde çift antrenman yaparak yoğun tempoyla çalışıyor.

Osman Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, başka şehirlerde de kamp yaptıklarını, Erzurum'un kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Takımla Erzurum'un suyundan, havasından, oksijeninden faydalandıklarını anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"İnşallah 9 Ekim'de müzemizde eksik olan bir dünyası kupası, dünya şampiyonası var onu alacağız. Erzurum'da enerji ve oksijen depoluyoruz. Erzurum'daki kampta artık takımın fiziksel ve devamlılık anlamında pik yağacağı noktadır. Erzurum'da çok güzel kamp merkezleri var. Bütün takımlara tavsiye ederim. Burada her şey mükemmel. 30 Ağustos'ta kampımız bitiyor. Arkadaşlara 5 gün izin verdikten sonra Bolu'da kampa devam edeceğiz."

Çakmak, taraftar desteği, Türk milletinin duası, doğru ve disiplinli çalışmayla dünya şampiyonasında iddialı olduklarını ifade ederek, takıma güvendiğini sözlerine ekledi.

Antrenman öncesi beraberindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor kaptanı Mustafa Yumlu ile milli takımı ziyaret eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de Ampute Milli Futbol Takımı ve teknik direktör Osman Çakmak'a başarı dileğinde bulundu.

Çakmak ve milli sporcularla bir süre sohbet eden heyet, daha sonra millilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

- Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Osman Çakmak: ''Erzurum'da enerji ve oksijen depoluyoruz''

Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

Ampute Milli Futbol Takımı Palandöken'de güç depoluyor

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