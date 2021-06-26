Ankaralı Turgut kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ankaralı Turgut'un hayatı

Uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönen fenomen program İbo Show , yaz sezonunun gelmesi ile sezon finali yapıyor. Sevilen programın sezon finaline konuk olan Ankaralı Turgut'un hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ankaralı Turgut kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar...

Babası gibi müzisyen olan Turgut, askerlik görevini yapana kadar darbuka ve bağlama aletlerini çalmayı öğrenmiştir. Yöresel müzik yapan Turgut, daha çok Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye yönelir. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.