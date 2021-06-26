Ankaralı Turgut kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ankaralı Turgut'un hayatı

Uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönen fenomen program İbo Show, yaz sezonunun gelmesi ile sezon finali yapıyor. Sevilen programın sezon finaline konuk olan Ankaralı Turgut'un hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ankaralı Turgut kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar...
Ankaralı Turgut kimdir?
Ankara havalarının sevilen ismi Ankaralı Turgut, İbo Show sezon finaline konuk olmasıyla izleyicinin dikkatini çekti.
ANKARALI TURGUT KİMDİR?
Ankaralı Turgut sahne ismiyle tanınan Turgut Karataş 1963 senesinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müzisyenliğe henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamıştır.
Babası gibi müzisyen olan Turgut, askerlik görevini yapana kadar darbuka ve bağlama aletlerini çalmayı öğrenmiştir. Yöresel müzik yapan Turgut, daha çok Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye yönelir. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.
1994 yılında İstanbul'a giden ünlü şarkıcı, Megastar Tarkan'ın Oynama Şıkıdım adlı parçasını "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı.
Öte yandan Ankaralı sanatçı, 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrılmasının ardından Meltem Karataş ile evlendi. İki evliliğini de sonlandıran şarkıcının ilk eşinden 5 çocuğu vardır.
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