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Antalya'da 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

09.08.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 caretta caretta sahile vurdu.

Sorgun Mahallesi'ndeki sahilden denize giren Alman turistler, kıyıda ölü deniz kaplumbağasını fark etti.

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) gönüllüleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, su sporları merkezi çalışanları tarafından kıyıya çıkarılan kaplumbağayı inceledi.

Ilıca Mahallesi Kumköy sahilinde de kıyıya vuran caretta caretta üzerine de çalışma yapan ekipler, deniz kaplumbağasının sırtındaki yaralanmaya bir sürat teknesinin pervanesinin yol açtığını belirledi.

Ölü deniz kaplumbağaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerince gömülmek üzere götürüldü.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere, Sorgun'da bulunan deniz kaplumbağasının yaklaşık iki hafta önce öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Hayvanın 50'li yaşlarda ve dişi olduğunu anlatan Akyol, "Caretta carettalar her 4 saatte bir havadan oksijen alırlar, balık ağlarına takıldıkları zaman üzere çıkıp oksijen alamıyorlar. Diğer bir sebepse poşetleri denizanası zannederek yutmaları. Sindirim sistemine takılan poşetler onların aç kalarak ölmelerine yol açıyor. Burada en büyük tehditlerden biri de jet motorları." diye konuştu.

Antalya'da 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Antalya'da 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Antalya'da 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Antalya'da 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Antalya'da 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Antalya'da 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Antalya'da 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Antalya'da 2 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

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