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Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

28.07.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

Alanya ilçesinde jandarmaya kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Interpol tarafından arandığını öğrendikleri Estonya uyruklu H.R'den (49) menfaat elde etmek için Kargıcak Mahallesi'ndeki evine, kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan C.T. (43), T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51) ve avukat olduğu öğrenilen M.D.Ç. (32) gitti.

H.R'nin evde olmadığını eşi O.R'den öğrenen şüpheliler, daha sonra gittikleri Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığında, istihbarat görevlisi oldukları ve ellerinde bir savcının isminin kullanıldığı arama kararıyla, H.R. ve eşi O.R. isimli şahısların Kargıcak Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yapılmasını ve şahısların tutuklamaya yönelik gözaltına alınmasını talep etti.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, beyan edilen arama kararı ve bu kişiler üzerindeki istihbarat görevlisi olduğuna dair kimlik belgelerinin sahte olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenmekten gözaltına alınan zanlılar, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık soruşturmanın derinleştirilmesi için ek süre isterken, gözaltı süresi 1 gün uzatılan şüphelilerin yarın tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan Estonya uyruklu H.R'nin Interpol tarafından mavi bültenle arandığı tespit edildi.

Jandarma tarafından işlemleri tamamlanan kişi, Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

Antalya'da kendilerini "istihbaratçı" olarak tanıtan 5 kişi yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Alanya jandarma

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