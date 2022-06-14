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Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

14.06.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti.

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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