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Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

13.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Oba Mahallesi'nde narenciye bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, adli tıp morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.

Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

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