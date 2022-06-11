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Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi

11.06.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi

Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Alman uyruklu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Demirtaş Mahallesi D 400 karayolunda Franz Josef Bonaventura (66) yöntemindeki 07 MB 2408 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Bonaventura'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.

Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi

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