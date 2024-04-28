Arda Güler ilk kez konuştu! ''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, Candaş Tolga Işık'ın moderatörlüğündeki Kafa Sports'a özel röportaj verdi.

"TÜM TAKIM BANA 'ABİ' DİYOR"

Real Madrid takımının kendisine 'Abi' şeklinde seslendiğini söyleyen Arda, "Bana Arda abi diyorlar. Ben de şaşırıyorum, Modric geliyor bana abi diyor. Türkçe 'abi' ne demek bilmedikleri için enteresan geliyor bana abi demeleri..." şeklinde konuştu.

"ALABA GALATASARAY'LI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Takımın içindeki yaşananlar hakkında konuşan Arda, "Alaba çok fazla Türk'ün olduğu bir semtte büyümüş. Hatta Galatasaray'lı olduğunu söylüyor ve şakalaşıyoruz. Sen Fenerbahçe'lisin ben Galatasaray'lıyım diyor." dedi.

Arda Güler: "Tüm takım bana abi diyor" 😅pic.twitter.com/vAL0UARDlp — Mynet Spor (@mynetspor) April 28, 2024



