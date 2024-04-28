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  4. Arda Güler ilk kez konuştu! ''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

Arda Güler ilk kez konuştu! ''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.04.2024 21:38
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Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler, Madrid'e transfer olduktan sonra kameraların karşısına geçti. Kendi durumu hakkında bilgi verip takımın içinde yaşananlar konusunda da açıklamalar yapan Arda Güler'in sözleri büyük beğeni topladı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, Candaş Tolga Işık'ın moderatörlüğündeki Kafa Sports'a özel röportaj verdi.

"TÜM TAKIM BANA 'ABİ' DİYOR"

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Real Madrid takımının kendisine 'Abi' şeklinde seslendiğini söyleyen Arda, "Bana Arda abi diyorlar. Ben de şaşırıyorum, Modric geliyor bana abi diyor. Türkçe 'abi' ne demek bilmedikleri için enteresan geliyor bana abi demeleri..." şeklinde konuştu.

"ALABA GALATASARAY'LI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

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Takımın içindeki yaşananlar hakkında konuşan Arda, "Alaba çok fazla Türk'ün olduğu bir semtte büyümüş. Hatta Galatasaray'lı olduğunu söylüyor ve şakalaşıyoruz. Sen Fenerbahçe'lisin ben Galatasaray'lıyım diyor." dedi.


Canlı Skor

ARDA GÜLER-REAL MADRİD

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Arda Güler real madrid da,
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