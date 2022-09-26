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Arda Güler şoku! Hastanelik oldu ve...

26.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Gürcistan ile yarın İstanbul'da hazırlık maçında karşılaşacak olan Ümit Milli Takım'da Arda Güler, aday kadrodan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada genç yıldızın karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Gürcistan ile yarın İstanbul’da hazırlık maçında karşılaşacak olan Ümit Milli Takım’da Arda Güler, aday kadrodan çıkarıldı.

"HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ!"

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TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda viral gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmıştır.

"KADRODAN ÇIKARILDI"

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Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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