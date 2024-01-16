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Arda Turan'ın gözü kulağı Fenerbahçe'de! Prensip olarak anlaşma sağlandı, resmi açıklama an meselesi...

16.01.2024 09:41 | Son Güncelleme:
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Trendyol 1. Lig'de 45 puanla lider konumda bulunan Eyüpspor'da gözler transfere çevrildi. Arda Turan'ın Fenerbahçe'den istediği Emre Mor konusunda ilerleme sağlayan Eyüpspor yetkilileri bu transferi bitirmek için artık gün sayıyor. Emre Mor ile görüşen Arda Turan, milli oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti...

Eyüpspor'dan yine kendinden söz ettirecek bir transfer daha geliyor. Fenerbahçe'den Emre Mor'u gündemine alan Eyüpspor, sarı-lacivertlileri Arda Turan kozuyla ikna etti.

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EMRE MOR DA SICAK BAKIYOR

EMRE MOR DA SICAK BAKIYOR

İlk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek isteyen Emre Mor, Eyüpspor'un kiralık teklifine sıcak bakıyor. 6 ay boyunca Eyüpspor'da oynayıp sonrasında başka bir takıma transfer olmak isteyen milli oyuncu için anlaşma sağlanmak üzere...

MAAŞI FENERBAHÇE ÖDEYECEK

MAAŞI FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Emre Mor'un tüm maaşını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin tek şartı, Emre Mor'un tüm maçlarda ilk 11'de başlaması...

ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR

ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR

Arda Turan'ın çok istediği oyuncuların başında gelen Emre Mor için Fenerbahçe'nin şartı çoktan kabul edildi bile.

ARDA TURAN DETAYI İKNA ETTİ

ARDA TURAN DETAYI İKNA ETTİ

Emre Mor'u Eyüpspor'a ikna eden tek detay Arda Turan oldu.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında yapılan bu anlaşma kısa süre içinde resmiyete dökülecek.

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Emre Mor Eyüpspor Arda Turan fenerbahçe spor de
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