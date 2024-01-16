Arda Turan'ın gözü kulağı Fenerbahçe'de! Prensip olarak anlaşma sağlandı, resmi açıklama an meselesi...

EMRE MOR DA SICAK BAKIYOR

İlk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek isteyen Emre Mor, Eyüpspor'un kiralık teklifine sıcak bakıyor. 6 ay boyunca Eyüpspor'da oynayıp sonrasında başka bir takıma transfer olmak isteyen milli oyuncu için anlaşma sağlanmak üzere...