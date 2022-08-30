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Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

30.08.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Faruk Demir, sanatçı Oğuz Aksaç ile sahnede türkü söyledi

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı’ndaki konserde sahne alan Oğuz Aksaç bazı parçalar seslendirdi.

Aksaç'ın sahneye davet ettiği Belediye Başkanı Faruk Demir de sanatçı ile Sarı Saçlım Mavi Gözlüm adlı eserin yanı sıra yöresel türküleri söyledi.

Alanı dolduran vatandaşlar da türkülere eşlik etti.

Vali Hüseyin Öner, Aksaç’a teşekkür ederek yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi verdi.

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

- Belediye Başkanı Faruk Demir, sanatçı Oğuz Aksaç ile sahnede türkü söyledi

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

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Ardahan konser

Ardahan Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:57
Sabah
05:27
Öğle
12:15
İkindi
15:56
Akşam
18:52
Yatsı
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