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Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

08.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Kentte son günlerde etkili olan şiddetli rüzgar, Hanak ilçesine bağlı bazı köylerdeki bina çatılarını etrafa savurdu.

Şiddetli rüzgarın hasara yol açması nedeniyle vatandaşlar durumu AFAD yetkililerine bildirdi.

AFAD Ardahan İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın Hanak ilçesine bağlı Ortakent ve Geç köylerindeki bina çatılarında hasara neden olduğunu belirterek, ekiplerce hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi.

Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan çatı hasar

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