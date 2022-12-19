Arjantin'in şampiyonluğu yıllar öncesinden sembollerle duyurulmuş! Korkutan kehanetler bir bir gerçek oldu

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon unutulmaz bir sonla belli oldu. Normal süresi 2-2, uzatma süresi ise 3-3 beraberlikle tamamlanan karşılaşma seri penaltı vuruşlarına giderken, gülen taraf Ajantin olmuş ve Tangocular'ın 36 yıllık şampiyonluk hasreti son bulmuştu.

Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası zaferine ulaşırken Lionel Messi, eşsiz başarılarına bir yenisini ekleyerek kupa koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da kattı. Messi için farklı bir anlam da ifade eden bu kupa sonrası yıldız oyuncu koleksiyonundaki tek eksik kupayı da tamamlamış oldu.

Karşılaşmanın ardından Arjantin'in şampiyonluğu ile ilgili birbirinden farklı kehanetler ortaya çıkarken, bazıları bu kadarına da pes dedirtti.

İŞTE ÇOK KONUŞULAN O KEHANETLER...