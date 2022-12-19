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Arjantin'in şampiyonluğu yıllar öncesinden sembollerle duyurulmuş! Korkutan kehanetler bir bir gerçek oldu

19.12.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılarla devirerek şampiyonluğunu ilan eden 36 yıllık Dünya Kupası hasretini dindiren Arjantin'de büyük bir sevinç yaşanıyor. Bu zaferle Messi de koleksiyonunu tamamlarken, bu şampiyonluk ile ilgili kehanetler de konuşulmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon unutulmaz bir sonla belli oldu. Normal süresi 2-2, uzatma süresi ise 3-3 beraberlikle tamamlanan karşılaşma seri penaltı vuruşlarına giderken, gülen taraf Ajantin olmuş ve Tangocular'ın 36 yıllık şampiyonluk hasreti son bulmuştu.

Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası zaferine ulaşırken Lionel Messi, eşsiz başarılarına bir yenisini ekleyerek kupa koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da kattı. Messi için farklı bir anlam da ifade eden bu kupa sonrası yıldız oyuncu koleksiyonundaki tek eksik kupayı da tamamlamış oldu.

Karşılaşmanın ardından Arjantin'in şampiyonluğu ile ilgili birbirinden farklı kehanetler ortaya çıkarken, bazıları bu kadarına da pes dedirtti.

İŞTE ÇOK KONUŞULAN O KEHANETLER...

Diego Armando Maradona, 1986'da Azteca Stadyumu'nda Dünya Kupası'nı kaldırdığı gün çekilen bir fotoğraf Arjantinliler için bir anlam taşıyordu. Omuzlara alınan efsanenin bir elinde Dünya Kupası vardı, diğer eli ise adeta Katar bayrağını işaret ediyordu.

2004 yılında Diego Armando Maradona, TyC kanalına konu olmuştu. "Yıl sonu hediyemiz" başlığı ile yayınlanan röportajın arka planında ise 18 Aralık yazıyor.

Arjantin'in son Dünya Kupası'nı kazandığı 1986'da Brezilya penaltı atışlarıyla turnuvaya veda etmişti. 2022'de de Brezilya penaltı atışları sonrası elendi.

Bir de hakemlerle ilgili bir inanç vardı. 1986 yılındaki finalin hakemi Romualdo Arppi Filho, 7 Ocak 1939 doğumlu. 2022 Dünya Kupası finalinin hakemi Szymon Marciniak da 7 Ocak doğumlu.

1986'daki turnuvada Portekiz, Fas'a elenerek turnuvaya veda etmişti. 2022'de de Portekiz, Fas'a mağlup olarak elendi.

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