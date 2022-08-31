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Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

31.08.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'da otomobilin halk otobüsüne çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Bulvarı'nda Yaşar Şen'in kullandığı 09 ACD 123 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 DB 713 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Ahmet Altıntaş'ın (33) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, otomobil sürücüsü Şen ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaşar Şen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın otobüs

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