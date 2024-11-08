AZ Alkmaar yenilgisi sonrası Fenerbahçe'ye büyük tepki! Ahmet Çakar'dan sert sözler: "Pişmaniye gibi dağıldılar"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelirken mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Alınan bu mağlubiyetin ardından 21. sıraya gerileyen Sarı-Lacivertliler'de moraller bozulurken tepkiler de gecikmedi. Spor yazarları Fenerbahçe için 'Mağlubiyeti hak ettiler' derken, Ahmet Çakar ilginç bir ifade kullandı.
HALİL ÖZER: "Hollanda’dan beklenmeyen bir sonuç geldi. Geldi ama Fenerbahçe bu yenilgiyi sonuna kadar hak etti. Maçın 2. yarısında bu sezonun belki de en kötü F.Bahçe’si vardı. Fenerbahçe’nin özellikle Avrupa kupaları maçlarında bu futboluna alışmamız lazım. Kontrollü oyun, savunma önemi, rakibe boşluk vermemek ve geliştirdiği ataklarda bir golü sıkıştırmak. İlk yarıda bu çok mümkündü. Taktiği tıkır tıkır işledi. 2. yarı ilk gelen topta golü yedi. Zaten bu Fenerbahçe klasiği bir olay. Tarihte onlarca kez başına geldi. Bu yüzden şampiyonluklar verdi. Avrupa kupalarından elendi.Üstelik bir de bu yarıda Tadiç’i kitlediler. Ayağına top değdirmediler. Fizik gücü yüksek Hollanda takımının orta alanda bu kadar çok hata yapan Fenerbahçe’yi eli boş göndermesi çok doğaldı." [Milliyet]
ENGİN VEREL: "1-1'i yakalamışken ve galibiyet kovalarken 5 dakika geçmeden bir halı saha golü daha yiyoruz. 18 yaşındaki çocuk, Fenerbahçe ceza sahasında çocuk parkında oynar gibi güle eğlene gelip topu filelere yolluyor. Üçüncüsünde de aynı... Savunmasıyla bilinen Mourinho'nun sanırım bunun için de söyleyecek sözü vardır. Ama öncelikle ben ona şunu hatırlatmak istiyorum: "Jose Bey'e bir hatırlatma. Türkiye Ligi'ni kimse izlemese de (!), Türk takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki maçlarını 250 milyonluk Türk dünyası takip ediyor. Haberin olsun!" [Akşam]
GÜRCAN BİLGİÇ: "Fenerbahçe'nin sahada bu kadar çaresiz kalmasının açıklaması ne olabilir bilmiyorum. Trabzonspor galibiyetinin getirdiği başarma duygusunun üstüne, gencecik bir takım karşısındaki "kibir" olabilir mi? Rakip Hoca, "Zaafları biliyoruz, son derbiyi izledik" derken, Fenerbahçe'nin Mert Müldür tarafını mı "ima" etti? Müthiş bir hırsla, istekle ve akılla geldiler Fenerbahçe üstüne. Hak edilmiş bir galibiyeti Fenerbahçe adına hak edilmiş bir yenilgiye de dönüştürdüler. Direnen tek oyuncunun Dzeko olması, her pozisyona katkıda bulunması ama O'nun kadar isteyen olmaması da bir başka sorun. Mourinho özellikle Fred ve Maximin gibi önlerinde "ekstra" yazan futbolcularının form grafiğini yukarı çekmeli. Bu maç iyi bir "ders"… Almasını bilene…" [Fotomaç]
AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe seyircisi çile çekmeye devam ediyor. İlk yarı fena değillerdi. Dengeli oynadılar, rakibe pozisyon vermediler, özellikle Dzeko ve Maximin'le en az net iki gol pozisyonu buldular. İkinci yarı başlarken kendisinden kalite olarak aşağıda olan Alkmaar'ı yener diye düşünüyorduk ki çok tuhaf şeyler oldu. Pişmaniye gibi dağılan bir Fenerbahçe izledik. Yedikleri bir ikinci gol var ki çizgi film gibi. Ya da kamera şakası. Koskoca Fenerbahçe bu ikinci gol gibi bir gol yememeli. Aldılar, verdiler, Becao'yu yatırdılar ve golü buldular. Bu tür maçlarda Mourinho sahada olmalı. Son 5 dakika art arda kumar oynadı. Bekleri çıkardı, üçüncü santrfor Cenk'i soktu ama olmadı. İşler Fenerbahçe için iyi gitmiyor. Kırılganlık çok rahatsız edici. Belki bundan sonra ki maçları kazanıp ilerleyebilirler ama görüntü iyi değil." [Sabah]