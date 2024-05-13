Aziz Yıldırım ilk transferini açıkladı! Mourinho'yu resmen duyurdu: "Kendisi ile iki saat görüştüm..."

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olduğunu yaptığı açıklamayla duyuran Aziz Yıldırım basın mensuplarına çok ses getirecek açıklamalarda bulundu.
Yıldırım "Camiayı tekrar birleştireceğiz" derken, Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin detaylarını da açıkladı.
"Fenerbahçe'nin 'bizim çocuğumuz' denilen isimlerle devam etme lüksü yoktur."
"Aday olmamın nedeni, 6 yıldır dışarıda kalmamız. Bu süreçte olumlu veya olumsuz olayları görmek. Ondan önceki 4 yılda neleri yanlış yaptık, onları tahlil ederek. Bu süreci başlatıyoruz. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe büyüktür, orada yapılan bazı yanlışları düzelterek, camiayı birleştirerek, 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi güç birliği ile şampiyon olmasını istiyoruz"
"Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim."
"Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm."