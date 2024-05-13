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  4. Aziz Yıldırım ilk transferini açıkladı! Mourinho'yu resmen duyurdu: "Kendisi ile iki saat görüştüm..."

Aziz Yıldırım ilk transferini açıkladı! Mourinho'yu resmen duyurdu: "Kendisi ile iki saat görüştüm..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.05.2024 21:17
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Son dkaika... Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada seçilmesi halinde takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olduğunu yaptığı açıklamayla duyuran Aziz Yıldırım basın mensuplarına çok ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Yıldırım "Camiayı tekrar birleştireceğiz" derken, Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin detaylarını da açıkladı.

İŞTE O SÖZLER....
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''BİZİM ÇOCUKLARLA DEVAM LÜKSÜ YOK'' 

''BİZİM ÇOCUKLARLA DEVAM LÜKSÜ YOK'' 

"Fenerbahçe'nin 'bizim çocuğumuz' denilen isimlerle devam etme lüksü yoktur."

"3 TEMMUZ'DAKİ GİBİ CAMİAYI BİRLEŞTİRECEĞİZ" 

"3 TEMMUZ'DAKİ GİBİ CAMİAYI BİRLEŞTİRECEĞİZ" 

"Aday olmamın nedeni, 6 yıldır dışarıda kalmamız. Bu süreçte olumlu veya olumsuz olayları görmek. Ondan önceki 4 yılda neleri yanlış yaptık, onları tahlil ederek. Bu süreci başlatıyoruz. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe büyüktür, orada yapılan bazı yanlışları düzelterek, camiayı birleştirerek, 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi güç birliği ile şampiyon olmasını istiyoruz"

''SEÇİLİRSEM MOURINHO'YU GETİRECEĞİM'' 

''SEÇİLİRSEM MOURINHO'YU GETİRECEĞİM'' 

"Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim."

''MOURINHO, KONYA MAÇINI İZLEDİ'' 

''MOURINHO, KONYA MAÇINI İZLEDİ'' 

"Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm."

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım José Mourinho aday fenerbahçe
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