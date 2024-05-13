Aziz Yıldırım ilk transferini açıkladı! Mourinho'yu resmen duyurdu: "Kendisi ile iki saat görüştüm..."

"3 TEMMUZ'DAKİ GİBİ CAMİAYI BİRLEŞTİRECEĞİZ"

"Aday olmamın nedeni, 6 yıldır dışarıda kalmamız. Bu süreçte olumlu veya olumsuz olayları görmek. Ondan önceki 4 yılda neleri yanlış yaptık, onları tahlil ederek. Bu süreci başlatıyoruz. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe büyüktür, orada yapılan bazı yanlışları düzelterek, camiayı birleştirerek, 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi güç birliği ile şampiyon olmasını istiyoruz"