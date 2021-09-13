Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanlığında konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Dünyanın en gelişmiş ülkeleri de afetler yaşadılar. Daha zor afetler değildi daha basit afetlerdi ama hala daha bölgeye ulaşılamayan bölgenin ihtiyaçlarını, suyunu, elektriğini veremeyen gelişmiş ülkeler var. Biz bunların kısa sürede üstesinden geldik." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu yaz afetler yaşadığını, afetlerin üstesinden de kısa sürede gelindiğini belirtti.

Türkiye'nin dünya tarihindeki önemli afetlerle karşılaştığının altını çizen Karaismailoğlu, "Tabii burada bu afetler bize ülkemizin büyüklüğünü gösterdi. Ülkemizde vatanıyla, milletiyle, devletinin bir olduğunda dünyadaki tüm sorunları halledebileceği anlaşılmıştır. Ülkemiz hem devletiyle hem milletiyle topyekun bir mücadele verdi." dedi.

"Bu kadar büyük afetlerin üstesinden bu kadar kısa sürede gelebilen dünyada başka ülke yoktur." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en gelişmiş ülkeleri de afetler yaşadılar. Daha zor afetler değildi daha basit afetlerdi ama hala daha bölgeye ulaşılamayan bölgenin ihtiyaçlarını, suyunu, elektriğini veremeyen gelişmiş ülkeler var. Hatta afetlerin, yangınların devam ettiği birçok ülke var. Biz bunların kısa sürede üstesinden geldik. Hatta afetin ilk günlerinde yaşamı idame ettirdik, devam ettirdik. Elektrik, suyu ve diğer ihtiyaçları karşıladık. Tabii bu ülkemizin son 19 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelmiş olduğu seviyeyi göstermektedir. Bunun başka bir izahı yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye verdiği vizyon, bu ülkeye katkıları bütün dünya tarafından takdir edilmekte ve izlenmektedir. O yüzden gelişmekte olan bütün ülkeler ülkemizden randevu isteyip, davet istiyorlar. Gelip burada bu başarıyı nasıl yaptığımızı kendilerine anlatmamızı istiyorlar, kendilerine yardımcı olmamızı istiyorlar. Bizler de bilgilerimizi ve tecrübelerimizi gelişmekte olan ülkelerle, dost kardeş ülkelerle paylaşıyoruz."

- "Mühendislik ve müteahhitlik ihraç ediyoruz"

Karaismailoğlu, 19 yılda Türkiye'nin özellikle ulaşım sektöründe kazanmış olduğu başarıların, iş adamlarına ve şirketlere büyük katkı, bilgi ve birikim kazandırdığını dile getirdi.

Türkiye'nin dünyaya mühendislik ve müteahhitlik ihraç ettiğini anlatan Karaismailoğlu, "Tabii dünyanın çeşitli bölgelerinde hem bizim iş adamlarımız hem büyük firmalarımız iş alıyorlar, iş yapıyorlar ve de bizim gençlerimiz, mühendislerimiz oralarda çalışıyorlar. Mühendislik ve teknoloji üretiyorlar. Türkiye’de öğrendikleri tecrübeleri, bilgi ve birikimleri artık dünyaya satıyorlar. Türkiye büyük bir ihracat yapıyor aslında, mühendislik ve müteahhitlik ihracatı yapıyor. Buda ülkemizin dünya ölçeğinde gelmiş olduğu seviyeyi göstermektedir." şeklinde konuştu.

- Tekirdağ'dan Kapıkule'ye ulaşım kolaylaşacak

Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın ulaşım ağının gelişmesine de ayrı bir önem verdiklerini vurguladı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan bağlantısını sağlayan uluslararası yol güzergahı üzerinde bulunan Tekirdağ'ın ulaşımını yüksek standartlı yol ağı ile sağladıklarını belirten Karaismailoğlu, bu kapsamda Hayrabolu-Tekirdağ yolu çalışmasının hızla devam ettiğini vurguladı.

"Hayrabolu-Tekirdağ kara yolu, Hayrabolu'yu çevre yolu olarak geçen Alpullu-Malkara yolundaki Hayrabolu köprülü kavşağından başlayarak Tekirdağ çevre yoluna bağlayacak." diyen Karaismailoğlu, projenin tamamı bittiğinde Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi kuruluşlarının Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşımın kolaylaşacağını, bölgedeki ticaret hacmi artacağını söyledi.

Karaismailoğlu, Kapaklı ilçe içi trafiği rahatlatacak Kapaklı Kavşağı Projesi'nin de hayata geçirileceğini dile getirdi.

Son 19 yılda dünya çapında büyük işler yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, "Ülkemizde bir proje bitiyor birisi başlıyor. Bizim tek beklendiğimiz var bu yaptığımız projeleri kullanan vatandaşlarımızın duyacağı mutluluktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bu ülke çok daha güzel şeyleri kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve ardından MHP Çerkezköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerde Karaismailoğlu'na AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan eşlik etti.