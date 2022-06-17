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Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimini kabul etti

17.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu ağırladı.

Federasyondan yapılan açıklamada "Başkanımız Erkan Yalçın ile yönetim kurulu üyelerimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Türk yüzmesi ve geleceğine dair değerlendirmeler yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimini kabul etti

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