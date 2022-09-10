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Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

10.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

NEVŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir atölyede tezgaha geçerek çanak yapımını deneyimledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Kirişci, Kapadokya bölgesinin el sanatları merkezi olarak bilinen, çanak çömlek yapımı ile ünlü Avanos ilçesini ziyaret etti.

Burada bir çanak çömlek atölyesini gezen Kirişci, firma yetkilisinden ürünlerin yapımıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra çanak çömlek yapımını izleyen Kirişci, önlük giyip, tezgaha oturarak çanak yaptı.

Ziyaret sonunda Kirişci'ye çeşitli hediyeler verildi.

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

Bakan Kirişci, Nevşehir'de bir atölyede çanak yapımını deneyimledi

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