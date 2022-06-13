Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu:

Bölgede besicilik yapan vatandaşların Aydıncık Mahallesi'nde bir hayvancılık ihtisas bölgesi kurulması talebi üzerine Kurum, "Altındağ Belediyemizle buradaki işletmeleri taşıyacak şekilde alternatif bir alan çalışalım. Bu durumu köklü bir şekilde çözmemiz lazım." diye konuştu.

- "Hasar tespitleri yapılıyor. El birliği içerisinde zararları telafi edeceğiz"

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