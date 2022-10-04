Bakan Soylu, Adana ve Samsun'da 303 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana ve Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 303 sokak satıcısının gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, Adana ve Samsun başsavcılıkları koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ile Adana ve Samsun emniyet müdürlüklerinin saat 05.00'te eş zamanlı "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdiğini söyledi.

Saat 04.30'da teşkilatın "kahraman mensuplarını" yola çıkardıklarını aktaran Soylu, "Saat 07.30 itibarıyla, yani 2,5-3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 211 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Samsun'da da eş zamanlı operasyonda 92 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Burada 2 bin 37 polis memurumuz katıldı bu operasyona. Aynı zamanda 22 narkotik köpeği, bir helikopter, bir İHA bu operasyonda bulundu. Yine özel harekat mensuplarımız da polisimiz de bu operasyon içerisinde bulundular." dedi.

Soylu, uyuşturucu belasını tamamen silip atmak, uyuşturucunun kökünü kurutmak için gerek Emniyet Teşkilatının, gerek Jandarma Teşkilatının büyük bir çaba sarf ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki gerek sınırlarımızda, gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. Hem ailelerimize hem anneye ve babaya saygıya hem gençlerimizin geleceğine büyük bir tehdit olan bu uyuşturucu belasıyla, terörle nasıl mücadele ediyorsak, suç ve suçluyla her alanda nasıl mücadele ediyorsak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aziz milletimiz bize güvensin. Aziz milletimiz bize itibar etsin. Avrupa'da bugün uyuşturucu için neredeyse devlet kendisi şırınga vermektedir, 'narko shop'lar 'narko kafe'ler açılmaktadır. Amerika'da daha ileri gidilmektedir. Neredeyse 'narko kasaba'lar oluşmuştur. Buna rağmen etrafındaki coğrafyanın bütün zorluklarını özellikle Orta Doğu ve diğer noktalardan gelen o uyuşturucuların engellenmesi yönünde ortaya konulan bütün mücadeleyle birlikte hem Türkiye'de uyuşturucunun satılması hem özellikle Afganistan'dan hemen yakın komşumuz İran'dan ve birçok yerden doğal uyuşturucunun, sentetik uyuşturucunun da Avrupa'dan Türkiye, Türkiye dışından başka yerlere, özellikle Orta Doğu'ya, körfez ülkelerine, sentetik uyuşturucuların intikal etmesini engellemek için hem ülke çapında, hem uluslararası alanda birçok operasyona imza atılmıştır, atılmaya devam edilecektir."

Soylu, tüm Türkiye'de bu mücadeleyi yapan emniyet ve jandarma teşkilatlarına, mücadelede birlikte çalıştıkları tüm savcılıklara ve yargı camiasına teşekkür ederek, "İnanıyorum ki bu belayı da Türkiye'de ortadan kaldıracak, en alt seviyeye indirecek, aileleri ve gençlerimizi inşallah bu beladan kurtaracağız." diye konuştu.

- "Bunun kökü neredeyse oraya kadar gidecek"

Bakan Soylu, 9 aylık takip sonucunda düzenlenen projeli operasyonda uyuşturucu satıcılarının ele geçirilmesinin hedeflendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu operasyonlar uyuşturucu ele geçirme operasyonu değil, uyuşturucu satıcılarını ele geçirme operasyonudur. 9 aydır savcılık ve mahkeme kararıyla teknik takiple izlenmektedirler. Burada en önemli meselelerden bir tanesi, bazen vatandaşlarımız haklı olarak şöyle bir şey söylüyorlar, 'Biz şu köşede satıldığını görüyoruz. Acaba neden müdahale edilmiyor?' Aslında biz onları görüyoruz, mahkeme kararıyla zapta alıyoruz. Ardından hemen uzun izleme sonucunda satıcıya ulaşıyoruz, satıcıdan ona satana ulaşmaya çalışıyoruz. En nihayetinde 'kökünü kurutma' dediğimizin tam anlamı budur. Yani bunun kökü neredeyse oraya kadar gidecek, sabırla, tüm teknik kabiliyetlerimiz ve kapasitelerimizle bu operasyonlar gerçekleşiyor."