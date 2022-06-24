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  4. Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

24.06.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.

Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

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Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 24 Haziran Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
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İkindi
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