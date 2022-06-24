Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla 'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

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