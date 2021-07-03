YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Balıkesir kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

03.07.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de havadan çekilen görüntülerde yaklaşık 22 gün önce yoğun gözlemlenen müsilajın (deniz salyası), etkisini yitirdiği görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken müsilajın yoğun görüldüğü Erdek ilçesine bağlı Ocaklar ve Aşağıyapıcı sahillerinde havadan çekilen görüntülerde temizlenme dikkati çekiyor.

Müsilaj tabakalarının etkisini yitirdiği ilçedeki sahiller, hareketli bir gün geçiriyor. Çok sayıda vatandaşın denize girdiği sahilin eski günlerine döndüğü görülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün itibarıyla İstanbul'da 5 bin 877 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 166 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 811 metreküp, Çanakkale'de 915 metreküp, Yalova'da 2 bin 35 metreküp olmak üzere Marmara Denizi'nden 10 bin 434 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurmuştu.

Balıkesir kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Balıkesir kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Balıkesir kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Balıkesir kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Balıkesir kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Balıkesir kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:39
Öğle
13:18
İkindi
17:14
Akşam
20:47
Yatsı
22:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cumartesi

Asri Eczanesi
Merkez
Kurtdereli Eczanesi
Merkez
Yaprak Alver Eczanesi
Merkez
Erol Eczanesi
Ayvalik
Atlı Eczanesi
Bandirma
Yeni Özyurtlu Eczanesi
Bandirma
Bigadiç Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.