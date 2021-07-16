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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

16.07.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Recep Ünsal Sözan'ın kullandığı 34 HE 7049 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolu Karaağaç Mahallesi yakınlarında Fransa'dan Türkiye'ye bayram tatili için gelen İsa Çınar yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Abdullah Güneş, Rukiye, Melinay, Mediha ve Eren Çınar, araçlarda sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir

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