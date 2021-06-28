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Bartın'da kurulan mobil aşı istasyonunda randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı

28.06.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ali Rıza Karakoyun: - "Bayram öncesi annelerimizin, babalarımızın ellerini güvenli şekilde öpmek ve sarılabilmek için herkesi aşılanmaya davet ediyoruz" - Vatandaşlardan Hasan Kavaklı: - "Çok güzel bir uygulama. Aşı ayağımıza kadar geldi. Devletimize çok çok teşekkür ediyoruz. Aşıyı da tüm halkımıza olmalarını tavsiye ediyorum"

Bartın'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan mobil aşı istasyonunda vatandaşlar randevusuz şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını olmaya başladı.

Hükümet Caddesi'nde başlayan aşı uygulamasında müdürlükte görevli sağlık personelleri, bir yandan caddedeki vatandaşları aşı olmaya teşvik ederken, diğer yandan da başvuran vatandaşları aşılama yapıyor.

Aşı için başvuran vatandaşlar, onay formunu doldurup sisteme girişleri yapılarak aşılandı. Olası sağlık sorunlarına karşı 112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bekletildiği caddede aşılarını olanların bir süre beklemesi isteniyor.

Uygulamadan yararlanan Selina Arslan, gazetecilere, çarşıda gezerken uygulamaya denk geldiklerini ve memnun olduklarını söyledi.

Arslan, aşı uygulamasından herkesin yararlanmasını tavsiye etti.

- "Aşı ayağımıza kadar geldi"

Hasan Kavaklı da işleri yüzünden aşı randevusunu kaçırdığını belirterek, "Aşı olamayacağım için üzüntü duymuştum ama burada aşı uygulamasını görünce çok sevindim. Çok güzel bir uygulama. Aşı ayağımıza kadar geldi. Devletimize çok çok teşekkür ediyoruz. Aşıyı da tüm halkımıza olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bartın Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doktor Ali Rıza Karakoyun da aşılamanın önemine dikkati çekerek, "Bayram öncesi annelerimizin, babalarımızın ellerini güvenli şekilde öpmek ve sarılabilmek için herkesi aşılanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bartın'da kurulan mobil aşı istasyonunda randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı

- Bartın Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ali Rıza Karakoyun: - "Bayram öncesi annelerimizin, babalarımızın ellerini güvenli şekilde öpmek ve sarılabilmek için herkesi aşılanmaya davet ediyoruz" - Vatandaşlardan Hasan Kavaklı: - "Çok güzel bir uygulama.

Bartın'da kurulan mobil aşı istasyonunda randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı

Bartın'da kurulan mobil aşı istasyonunda randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı

Bartın'da kurulan mobil aşı istasyonunda randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı

Bartın'da kurulan mobil aşı istasyonunda randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı
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